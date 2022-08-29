Информация, распространенная от имени Эмина Амруллаева, не соответствует действительности

В Министерстве науки и образования выразили отношение к утверждениям, распространившимся в соцсетях и некоторых СМИ в связи с выступлением министра Эмина Амруллаева в прошлую субботу во время встречи с директорами школ города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заведующий отделом по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов сказал, что в ходе встречи с руководителями школ были рассмотрены вопросы, вытекающие из соответствующего Указа Президента страны Ильхама Алиева о надбавках к заработной плате педагогических работников, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам репутации директоров школ, отношениям между школой и обществом, профессиональному развитию в школе, по факторам, влияющим на среду обучения в школе, сертификации, и на этом фоне были даны ответы на вопросы:

"Информация об этом была размещена в профиле Министерства образования и науки в соцсетях. Мы хотели бы сказать об ошибочных высказываниях, озвученных во многих соцсетях об этой встрече, что упомянутое было вырвано из контекста и не соответствует действительности. Просим не тиражировать новости, ссылаясь на неизвестные источники, не проверяя их достоверность".

Отметим, что по информации, опубликованной на некоторых новостных сайтах, Эмин Амруллаев сказал на встрече, что школы не дают образования, и мы это знаем. Учителя не проводят занятия в классах и привлекают детей к репетиторскому обучению. Также утверждалось, что министр Эмин Амруллаев в своем выступлении сказал, что школы превратились в механизм, который только выплачивает зарплату учителям.