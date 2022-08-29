https://news.day.az/society/1490997.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 132 случая заражения коронавирусом, 148 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 812 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 798 867 человек вылечились, 9 805 человек скончались, число активных больных - 3 576.
За прошедшие сутки проведен 1841 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 147 186 тестов.
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