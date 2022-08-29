В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 132 случая заражения коронавирусом, 148 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 812 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 798 867 человек вылечились, 9 805 человек скончались, число активных больных - 3 576.

За прошедшие сутки проведен 1841 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 147 186 тестов.