Пожар в поселке Бакиханова

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на открытой территории в поселке Бакиханова Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после получения информации на место выехали подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.