https://news.day.az/society/1490999.html Пожар в поселке Бакиханова
Пожар в поселке Бакиханова
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на открытой территории в поселке Бакиханова Сабунчинского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после получения информации на место выехали подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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