Салим Муслимов путем взяточничества присвоил 13 млн манатов госсредств

Продолжилось судебное расследование по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании, проведенном сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева, было продолжено оглашение обвинительного акта.

В обвинительном акте указано, что в период работы в Министерстве труда и социальной защиты населения, С.Муслимов путем занесения ложной информации в официальные документы нанес ущерб законным интересам государства.

Отмечено, что Салим Муслимов путем взяточничества присвоил 13 млн манатов государственных средств.

Отметим, Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ.

Экс-министр был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (повторное получение взятки в крупном размере), в отношении него решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Позже из-за проблем со здоровьем он был помещен под домашний арест.

На сегодняшний день С.Муслимов выплатил государству в связи с уголовным делом 20 из 27 миллионов манатов.

Процесс продолжится 5 сентября.