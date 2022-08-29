Проданы все билеты на автобусный рейс Баку-Шуша на сентябрь

Проданы все билеты на регулярный автобусный рейс Баку-Шуша и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли на сентябрь.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал www.yolumuzqarabaga.az.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. 25 июня был запущен регулярный автобусный рейс в Физули.