https://news.day.az/society/1491007.html Проданы все билеты на автобусный рейс Баку-Шуша на сентябрь
Проданы все билеты на автобусный рейс Баку-Шуша на сентябрь
Проданы все билеты на регулярный автобусный рейс Баку-Шуша и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли на сентябрь.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал www.yolumuzqarabaga.az.
Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. 25 июня был запущен регулярный автобусный рейс в Физули.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре