Завтра начинается сертификация учителей

Завтра начинается процесс сертификации учителей.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования.

Отмечено, что сертификация будет проведена 30 августа-1 сентября.

Первоначально экзамен по сертификации сдадут 11 тысяч учителей начальных классов школ, входящих в подчинение Управления образования города Баку, Абшеронско-Хызинского, Гянджинско-Дашкесанского и Губинско-Хачмазского региональных управлений образования.