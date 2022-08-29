https://news.day.az/society/1491011.html Завтра начинается сертификация учителей
Завтра начинается сертификация учителей
Завтра начинается процесс сертификации учителей.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования.
Отмечено, что сертификация будет проведена 30 августа-1 сентября.
Первоначально экзамен по сертификации сдадут 11 тысяч учителей начальных классов школ, входящих в подчинение Управления образования города Баку, Абшеронско-Хызинского, Гянджинско-Дашкесанского и Губинско-Хачмазского региональных управлений образования.
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