https://news.day.az/society/1491014.html Концерты с массовой зрительской аудиторией в парке Центра Гейдара Алиева по уикэндам - ВИДЕО
Концерты с массовой зрительской аудиторией в парке Центра Гейдара Алиева по уикэндам - ВИДЕО
В течение летнего сезона по выходным в парке Центра Гейдара Алиева проводятся различные мероприятия.
Как сообщает Day.Az, по субботам и воскресеньям в парке Центра проходят вызывающие интерес большой зрительской аудитории концерты звезд эстрады.
В целом же в парке Центра Гейдара Алиева организуются занятия по различным видам спорта и сферам искусства, соревнования, концертные программы, танцевальные вечера. Эти мероприятия нацелены на эффективное и интересное проведение досуга жителями и гостями столицы, выявление и развитие талантов и умений несовершеннолетних.
Вход на мероприятия свободный.
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