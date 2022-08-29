В СГБ состоялась встреча с участниками Отечественной войны Азербайджан

В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялась встреча с участниками 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе СГБ, в рамках мероприятия состоялось посещение памятника великому лидеру Гейдару Алиеву в Академии имени Гейдара Алиева СГБ, затем в центре отдыха "Бильгя" участники войны посмотрели концертную программу, подготовленную Культурным центром СГБ.