Начинается процесс сертификации учителей дошкольного образования

С сегодняшнего дня начинается процесс сертификации учителей.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве Науки и Образования.

Сертификация будет проведена с 30 августа по 1 сентября.

Первоначально экзамен по сертификации сдадут 11 тысяч учителей начальных классов школ, входящих в подчинение Управления образования города Баку, Абшеронско-Хызинского, Гянджинско-Дашкесанского и Губинско-Хачмазского региональных управлений образования.

Следует отметить, что беременные женщины или женщины, находящиеся в социальном отпуске, освобождаются от сертификации. Тестовые задания для учителей начальных классов составлены на основе учебников, которые они преподают учащимся. Учителям, которые не добились успеха, будет предоставлена возможность участвовать в повторной сертификации через 1 год.

Кроме того, учебная нагрузка и заработная плата не будут снижены до тех пор, пока учителя, которые не добились успеха с первого раза, не пройдут повторную сертификацию. На заработную плату учителей, набравших в аттестации проходной балл, будет начислено 10%, а на заработную плату учителей, набравших проходной балл и набравших на этапе тестирования более 50 баллов, - 35%.