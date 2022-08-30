В Ширване задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, незаконно хранящих оружие и боеприпасы.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, оперативники задержали ранее судимого жителя города Гюндуза Новрузова.

При досмотре принадлежащего ему автомобиля Porsche Cayenne были обнаружены и изъяты автомат, магазин и два патрона.

В своих показаниях Г.Новрузов заявил, что нашел оружие и боеприпасы недавно на территории города.

В результате другой успешной операции, проведенной сотрудниками отдела, был задержан местный житель Низами Гасымов, находившийся в розыске по статьям 177.2.1 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), 177.2.2 (неоднократно) и 177.2. 3 (с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище) УК АР.

При досмотре у него был обнаружен и изъят героин.

По обоим фактам продолжается расследование.