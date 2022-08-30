https://news.day.az/society/1491218.html Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине в Губадлы сапера
Стало известно о состоянии подорвавшегося на мине в Губадлы сапера
30 августа на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва получил легкие телесные повреждения сапер-кинолог Гусейнов Наджмеддин Абдулла оглу (1984 года рождения).
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана, после оказания парамедиками агентства первой медицинской помощи Гусейнов был помещен в Физулинскую районную больницу.
В настоящее время его состояние стабильное, угрозы его жизни нет.
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