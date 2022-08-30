https://news.day.az/society/1491263.html Город Лачин, села Забух и Сус обеспечены электроэнергией - ФОТО - ВИДЕО
Город Лачин, села Забух и Сус обеспечены электроэнергией - ФОТО - ВИДЕО
Как только 26 августа город Лачин, села Забух и Сус перешли под контроль Азербайджана, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева были начаты неотложные работы по обеспечению электроэнергией указанных территорий в кратчайшие сроки.
Как передает Day.Az, "Азерэнержи" провело работу по восстановлению полностью разрушенной армянами действующей подстанции в городе Лачин, на территорию были доставлены трансформаторы, необходимое оборудование и техника, всего за 4 суток были проведены работы и создана сеть систем, связанных с энергосистемой страны.
В результате в городе Лачин, селах Забух и Сус проведено электричество.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре