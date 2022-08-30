Пожар в горно-лесистой местности в Загатале

В горно-лесистой местности со сложным рельефом возле села Ашагы Тала Загатальского района начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно сообщению, к противопожарным операциям привлечены силы пожарной охраны МЧС. В тушении пожара также принимают участие сотрудники МЭПР.