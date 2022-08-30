https://news.day.az/society/1491264.html Пожар в горно-лесистой местности в Загатале - ФОТО
Пожар в горно-лесистой местности в Загатале - ФОТО
В горно-лесистой местности со сложным рельефом возле села Ашагы Тала Загатальского района начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно сообщению, к противопожарным операциям привлечены силы пожарной охраны МЧС. В тушении пожара также принимают участие сотрудники МЭПР.
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