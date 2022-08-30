Сколько в Азербайджане зараженных коронавирусом?

В Азербайджане выявлено еще 568 случаев заражения коронавирусом, 612 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 812 816 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 799 479 человек вылечились, 9 805 скончались, число активных больных - 3 532.

За прошедшие сутки проведено 4 028 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 151 214 тестов.