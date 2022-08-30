Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1677 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 320, вторую дозу получили 312 человек, "бустерную" дозу - 890 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 155.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 858 788, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5373 573, вторую дозу получили 4 862 806, "бустерную" дозу - 3 363 343 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 259 066 человек.