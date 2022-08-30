Служба ASAN в Турции

По официальному приглашению Турции Служба ASAN представлена в этой стране.

Об этом сообщил Trend во вторник председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Азербайджана Ульви Мехтиев, передает Day.Az.

Он отметил, что в то же время Служба ASAN предоставляет проживающим здесь азербайджанцам государственные услуги через мобильный сервисный центр.

"Служба впервые обслуживает азербайджанцев за границей. Благодаря полученному опыту, мы и впредь будем оказывать услуги нашим гражданам за пределами страны. В первый день фестиваля в мобильный центр уже поступило около 100 обращений, и наш Центр будет работать до конца фестиваля", - добавил председатель госагентства.

Отметим, что сегодня в турецком городе Самсун стартовал фестиваль авиации, космоса и технологий - Teknofest.

С 30 августа по 4 сентября на фестивале, который проходит на территории аэропорта "Самсун Чаршамба", будут организованы различные выставки и авиашоу.

Первый день фестиваля посвящен отмечаемому сегодня "Дню Победы" Турции.