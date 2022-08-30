https://news.day.az/society/1491371.html В Баку автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавший
В Баку автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавший
В Ясамальском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован на кольцевой дороге в Ясамальском районе.
Легковой автомобиль на высокой скорости внезапно потерял управление и скатился в овраг. В результате аварии один человек погиб, один получил тяжелые травмы.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре