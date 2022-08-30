есть погибший и пострадавший

В Ясамальском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован на кольцевой дороге в Ясамальском районе.

Легковой автомобиль на высокой скорости внезапно потерял управление и скатился в овраг. В результате аварии один человек погиб, один получил тяжелые травмы.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.