Несчастный случай на свадьбе в Гахе

На свадебной церемонии в Гахе произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в доме торжеств Bəyaz Saray в городе Гах.

Жительница города Гах Вафа Логман гызы Мамедова 1968 года рождения, присутствовавшая на свадебной церемонии в доме торжеств, внезапно почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась.

По факту проводится расследование.