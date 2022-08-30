https://news.day.az/society/1491374.html Несчастный случай на свадьбе в Гахе
Несчастный случай на свадьбе в Гахе
На свадебной церемонии в Гахе произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в доме торжеств Bəyaz Saray в городе Гах.
Жительница города Гах Вафа Логман гызы Мамедова 1968 года рождения, присутствовавшая на свадебной церемонии в доме торжеств, внезапно почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре