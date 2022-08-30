Пожар на высокогорном участке в Загатале локализован.

Как передает Day.Az, пожар, вспыхнувший сегодня днем в высокогорном лесном массиве со сложным рельефом на участке южного предгорья Большого Кавказского хребта на территории села Йухары Тала Загатальского района, удалось локализовать в вечерние часы. Пожар охватил в общей сложности 10 гектаров. На территории сгорели кустарники, сухая трава, опавшие листья, засохшие деревья и пни. В настоящее время на территории ведутся работы по полному тушению пожара, охлаждению.

Отметим, что для тушения пожара были привлечены техника и около 70 человек живой силы Загатальской районной государственной противопожарной части Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 2 вертолета, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.