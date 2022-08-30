Лучшие войлоки и ковры: Развитие кустарного производства в Азербайджане

Теймурбек Байрамалибеков (1862-1937) был одним из ярчайших представителей блестящей плеяды азербайджанских деятелей конца XIX - нач.XX вв.

Являясь выпускником Горийской Учительской Семинарии, интеллигентом, просветителем, педагогом, публицистом своего времени, Байрамалибеков был также выдающимся историком, этнографом и краеведом.

Значительный интерес для культурологов, фольклористов, краеведов и этнографов могут представлять записанные Т.Байрамалибековым данные о Ленкорани.

В данном материале - интересные детали о кустарном производстве в Ленкоранском округе Азербайджана, собранные в конце XIX века.

Теймурбек Байрамалибеков (1862-1937)

Как отмечал Байрамалибеков, экономические и бытовые условия Ленкоранского края, в особенности на горной полосе, способствовали возникновению кустарных промыслов.

"Сельчане Зуванда, Алара, Оранда, Порнаима и Дрыга, живущие на возвышенностях, будучи оторваны в зимнюю пору на восемь месяцев от полевых работ, начиная с сентября до мая, уделяют своё свободное шемя кустарным производствам, которые выполняются исключительно тюрчанками, изготовляющими из шерсти следующие вещи: местное грубое сукно, ковры, килими, хурджины, онучи, носки, Башлыки, паласы, чувалы, козьи пуховые рубашки или фуфайки, перчатки и тёплые ермолки. Все эти предметы продаются не только в глухих дебрях страны, но и в России," - писал он.

Согласно его наблюдениям, "главная роль коврового и суконного промысла зависит от тех сортов шерсти, которые преобладают в данной местности. Грубая шерсть идёт на ковры, чувалы и азиатские хурджины, а тонкая, мягкая шерсть употребляется только на сукно, из которого шьют чухи, брюки и башлыки."

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, далее он рассказывает о производстве ковров.

"Ковровые изделия преобладают в Зуванде; это объясняется просто тем, что овечья шерсть этого района значительно груба, мало пригодна для выработки шерстяных материй и не может быть в больших массах экспортирована не только в Европу, но даже и в Россию, так как она, не имея сбыта на заграничных и российских фабриках, находит себе применение только на месте в ковровом производстве. Ковры здесь приготовляются с ворсом и без ворса. Приготовляемые в тутошних районах ковры, хотя слишком толсты, но они мягки с длинным ворсом и оригинальными рисунками, отличаясь весьма прочными растительными красками, приготовляемыми самими женщинами из здешних трав," - отмечал Байрамалибеков.

Он писал, что "особенно тут отличаются высокими качествами тёплые шарфы, перчатки, охотничьи ермолки, фуфайки и кальсоны, изготовляемые из козьего пуха, покупаемые весьма охотно кочевниками, чарвадарами (извозчиками) и всеми жителями горной полосы для защиты от холода. Эти вещи могут быть успешно предметами экспорта за границу и в Россию благодаря их изяществу и мягкости."

Кроме того, Байрамалибеков сообщает, что помимо ковровых изделий в селах Ленкоранского округа весьма сильно развито войлочное производство.

"Как известно, овечья шерсть обладает особенным свойством чрезвычайно плотно перепутываться с, сцепляться и сливаться между собой, образуя мягкую, гибкую и эластичную массу, известную под общим названием войлока," - писал он.

Далее он подробно описывал весь процесс приготовления войлока: "... шерсть сначала тщательно моется в пресной воде дочиста, потом сушится на солнце, затем сортируется с отделением длинных грубых волос от мягкого подшерстка, и таким образом отсортированная шерсть треплется и расчёсывается на простых гребнях с железными зубьями; потом же она разрыхляется и взбивается с помощью простого лучка со струнною тетивою: ударами битка заставляют струну вибрировать над расчёсанною шерстью, отчего более грубые части отбрасываются в сторону, пыль и мелочь проваливаются через решето, на котором производится взбивание шерсти, подшерсток разрыхляется. Приготовленную таким образом шерсть кладут тонким слоем на полотно или на толстую парусину, взбрызгивают ев слегка горячею водою и придавливают её руками, чтобы она слеглась ровнее. Затем загибают слой шерсти вместе с парусиною с обоих углов, навертывают её на на скалки и катают ногами на полу или по открытой ровной площади до тех пор, пока из шерсти не образуется плотная сплочённая масса."

Байрамалибеков отмечал, что "войлок в разрезе представляет собой до такой степени сколоченную однородную компактную массу, что трудно различать в нём отдельные волоски, и возможно будет легче растрепать самую прочную ткань, чем войлок. Столь прочная связь зависит, с одной стороны, от перегибов, свойственных волосу, с другой - от нахождения на его поверхности микроскопических чешуек, зазубрин или шероховатостей."

Он также обьясняет различие между типами войлока, которые делаются из разной шерсти.

"Войлок из шерсти тонкорунных овец, шерсть которых обладает в высокой степени извилистостью, довольно гладка, чрезвычайно мягка, но мало прочна, а войлок из прямых и с развитою шероховатостью волос отличается большею прочностью. Когда хотят соединить в одном войлоке оба эти качества, то берут смешанный материал, состоящий из овечьей шерсти и волос других животных. Всё искусство заключается в правильной раскладке шерсти и равномерном уваливании её. Хотя при этом никаких орудий не употребляется, но требуется некоторый навык, а потому практика выработала специальность шерстобоев и шаповалов," - писал он.

И далее: "Мастера по этой части ходят по селениям по нескольку человек вместе принимать на себя перебивку и уваливание шерсти, приготовляя следующего рода изделия: когимы, потники, подмётки для сёдел, войлочные ковры с разными узорами для постилки комнат, толстые широкие войлоки для закрывания кибиток, попоны и чепраки."

Тут же Байрамалибеков упоминает, что в Ленкоранском уезде весьма часто бывают проливные дожди, продолжающиеся иногда беспрерывно в течение двух и даже трёх месяцев подряд. Для спасения от дождя, местные умельцы изготавливают специальное толстое сукно.

Он так описывает весь процесс: "... из сортированной начисто мытой тёмно-черноватой овечьей шерсти шерстобои сваливают средней толщины особый войлок, густо покрытый на лицевой стороне длинными козьими волосами. Из этой непромокаемой, прекрасно приготовленной материи чарвадары, кочевники и оседлые скотоводы, ведущие полукочевой образ жизни, шьют не пропускающую влаги одежду, как то: пальто, чуху, пиджак, брюки и башлык для защиты от дождя. Кроме упомянутых предметов овцеводство даёт полную возможность горцам вышесказанных возвышенных местностей выделывать для продажи тулупы, овчинки, полушубки, шубы, бурдюки, илхи, сафьяны и барань шкурки для воротников и папах."

Байрамалибеков также сообщает сведения о производимых из дерева изделий.

Как он обьясняет, зимой талыши свободны от полевых работ, поэтому занимаются заготовкой орудий.

Далее он переходит к деталям: "... вилы из дерева с двумя или тремя острыми рожками для сена и навоза, охотничьи кулазы и корыта, выдолбленные из цельного толстого бревна, гладкие лотки, желобоватые ковши для всыпания и высыпания муки и хлебных зёрен, деревянные лопаты для веяния на гумне неочищенных хлебных зёрен, повозочные колёса, ободы для колёс из азада, спицы из дамир-агача для колёс, ступицы исключительно из кара-агача, оси из дамир-агача, подушки из кара-агача для телеги, оглобли, осевые чеки или засовки, повозочные дышла, мельничные наливные колёса, приводимые в движение водой, падающей сверху, мельничные подливные колёса, приводимые в действие водой, ударяющей их снизу, себетки и туземные бороны, плетёные из молодых древесных прутьев; для постройки заготовляются: жерди, чобли, стропила, шалманы, брёвна, деревянные брусья. Кроме всего этого, они по заказу занимаются заготовкою дров, плах, тёсов из дубов для бочонков и угля, деревянных ложек, черпал."

Байрамалибеков не обходит стороной и кустарное производство жителей сел расположенных близ воды.

О них он пишет, что местные жители "выделывают из широких, толстых, длинных камышей грубые рогожи, называемые по-талышски борья, употребляемые на загораживание открытых балконов и вышек для защиты от ветров, дождей и снега; из осоки и куги ткут циновки, рогожи, местные грубые весы, зимбили и летние шляпы, а вдобавок из осоки вьют верёвки."