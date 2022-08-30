В Баку найден пропавший 10-летний мальчик
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На территории Сабаильского района найден пропавший без вести несовершеннолетний.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Министерства внутренних дел (МВД) Эльшад Гаджиев.

Представитель МВД отметил, что 10-летний мальчик был в кратчайшие сроки найден сотрудниками полиции и передан семье.