В Баку найден пропавший 10-летний мальчик

На территории Сабаильского района найден пропавший без вести несовершеннолетний.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Министерства внутренних дел (МВД) Эльшад Гаджиев.

Представитель МВД отметил, что 10-летний мальчик был в кратчайшие сроки найден сотрудниками полиции и передан семье.