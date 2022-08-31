https://news.day.az/society/1491413.html В Баку автомобиль сбил насмерть 82-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил насмерть 82-летнего мужчину
В Баку 82-летнего мужчину сбил автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в поселке Мушфигабад Гарадагского района.
Автомобиль марки "Toyota Prius", управляемый Русланом Бахышовым, сбил переходившего дорогу Алигулу Мустафаева 1940 года рождения. Пешеход был госпитализирован, где скончался от полученных травм.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре