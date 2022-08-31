https://news.day.az/society/1491445.html Названа дата приема на работу директоров школ с численностью более 500 учащихся
Названа дата приема на работу директоров школ с численностью более 500 учащихся
5 сентября состоится тестовый этап конкурса по приему директоров общеобразовательных учреждений с численностью более 500 учащихся.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.
Информация о времени и месте проведения экзамена размещена на личных страницах кандидатов.
Тестовые задания размещены на сайте https://miq.edu.az/direktorlar/.
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