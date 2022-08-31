Названа дата приема на работу директоров школ с численностью более 500 учащихся

5 сентября состоится тестовый этап конкурса по приему директоров общеобразовательных учреждений с численностью более 500 учащихся.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.

Информация о времени и месте проведения экзамена размещена на личных страницах кандидатов.

Тестовые задания размещены на сайте https://miq.edu.az/direktorlar/.