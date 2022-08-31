День освобождения нашего села - это день нашего возрождения.

Об этом сказал Trend в среду уроженец села Сус Лачинского района Шахин Искендеров, передает Day.Az.

Он отметил, что когда село Сус было оккупировано, ему было 18 лет.

"Сейчас мне 48 лет. Наше село освобождено и моей радости нет предела. Эту радость невозможно выразить словами. Мы 30 лет тосковали по родному селу. К счастью, наше село уже освобождено. Благодарим Президента Ильхама Алиева, азербайджанскую армию, подаривших нам эту радость. Надеемся, что в ближайшее время вернемся в родной край", - сказал Искендеров.