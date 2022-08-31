https://news.day.az/society/1491504.html В Ширване грузовик врезался в частный дом - ФОТО
В Ширване грузовик врезался в частный дом - ФОТО
В Ширване грузовик врезался в жилой дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке автодороги Ширван-Сальян, проходящем через территорию города Ширван.
Житель села Хусулу Агджабединского района Алиев Равиль Парвиз оглу (1984 г.р.), будучи за рулем грузового автомобиля КамАЗ, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело за пределы дороги. Грузовик врезался в частный дом. Также в результате происшествия перевернулся автомобиль марки "Газель", стоявший перед домом. Хозяйству нанесен серьезный ущерб.
Пострадавший водитель был госпитализирован в Ширванскую ЦРБ.
По факту ведется расследование.
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