В Ширване грузовик врезался в частный дом

В Ширване грузовик врезался в жилой дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке автодороги Ширван-Сальян, проходящем через территорию города Ширван.

Житель села Хусулу Агджабединского района Алиев Равиль Парвиз оглу (1984 г.р.), будучи за рулем грузового автомобиля КамАЗ, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело за пределы дороги. Грузовик врезался в частный дом. Также в результате происшествия перевернулся автомобиль марки "Газель", стоявший перед домом. Хозяйству нанесен серьезный ущерб.

Пострадавший водитель был госпитализирован в Ширванскую ЦРБ.

По факту ведется расследование.