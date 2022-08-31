Стало известно о состоянии пострадавших в центре отдыха в Сумгайыте

Три человека, получившие ранения в результате взрыва, произошедшего в котельной центра отдыха на автодороге Джорат-Новханы на улице Сахиль в городе Сумгайыт, вчера примерно в 22:20 были госпитализированы в Ожоговый центр при Медицинском центре "Нариманов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.

Сообщается, что у одной из пострадавших женщин выявлены ожоги 45% тела, у другой - ожоги 35-40% тела, у пострадавшего мужчины - ожоги 60% тела.

Их лечение продолжается в реанимационном отделении.

Состояние женщин оценивается как стабильное, а состояние мужчины как стабильно-тяжелое.