https://news.day.az/society/1491528.html Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается юго-восточный ветер, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75 процентов, днем - 25-30 процентов.
Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается местами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 35-39, в горах ночью - 12-17, днем - 24-29 градусов тепла.
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