В этом районе Баку не будет газа

Завтра временно будет прекращено газоснабжение Гарадагского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ПО "Азеригаз".

Сообщается, что с 08:00 завтрашнего дня и до окончания работ в связи с заменой части магистрального газопровода высокого давления "Дюванни-Гарадаг", а также подъемом отдельных частей на опоры, планируется прекратить подачу газа от АЗС "Сангачал" и "Цементный завод" и от замерного узла "Гипсовый завод", который питается от магистрального газопровода.

Во время ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение населенных пунктов Сахиль, Сангачал, Умбаки, Азимкенд, придорожных домов, дач и жилых массивов вокруг станции Гарадаг Гарадагского района.