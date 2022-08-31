https://news.day.az/society/1491549.html Вниманию водителей! - эту дорогу будут ремонтировать
Вниманию водителей! - эту дорогу будут ремонтировать
31 августа с 00:00 по 22:00 часов 1 сентября на участке Тбилисского проспекта - от ул. Аббасгулу Бакиханова до ул. акад. Гасана Алиева будет ограничено движение транспортных средств.
Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог, ограничение связано со строительными работами.
Водителям рекомендуется пользоваться заранее выбранными альтернативными дорогами.
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