Вниманию водителей!

- эту дорогу будут ремонтировать

31 августа с 00:00 по 22:00 часов 1 сентября на участке Тбилисского проспекта - от ул. Аббасгулу Бакиханова до ул. акад. Гасана Алиева будет ограничено движение транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в Госагентстве автомобильных дорог, ограничение связано со строительными работами.

Водителям рекомендуется пользоваться заранее выбранными альтернативными дорогами.