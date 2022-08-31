В Лачине зафиксированы шесть поджогов, совершенных армянами

В связи с возвращением города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана на эти территории были привлечены соответствующие силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана для своевременного предотвращения провокаций, в том числе пожаров, которые могли быть совершены во время выхода из этих населенных пунктов незаконно проживавших там армян.

Как сообщили Day.Az в МЧС, армянские вандалы и в этот раз подожгли дома, в которых незаконно проживали, а также леса. Так, в городе Лачин и его окрестностях зафиксированы 6 пожаров, совершенных армянами.

Благодаря немедленному вмешательству пожарных подразделений Государственной противопожарной службы МЧС пожары удалось потушить в короткие сроки.