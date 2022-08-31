В Ширване трагически погиб ребенок

В Ширване автомобиль насмерть сбил несовершеннолетнего.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в жилом массиве Старый город в Ширване.

Так, у автомобиля Wolksvagen во время движения лопнула шина, в результате чего транспортное средство перевернулось и задело стоявшего на обочине ребенка.

Восьмилетний житель Ширвана Асланов Раван Рафаил оглу от полученных травм скончался на месте.

По факту ведется расследование.