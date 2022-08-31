https://news.day.az/society/1491598.html В Ширване трагически погиб ребенок
В Ширване трагически погиб ребенок
В Ширване автомобиль насмерть сбил несовершеннолетнего.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в жилом массиве Старый город в Ширване.
Так, у автомобиля Wolksvagen во время движения лопнула шина, в результате чего транспортное средство перевернулось и задело стоявшего на обочине ребенка.
Восьмилетний житель Ширвана Асланов Раван Рафаил оглу от полученных травм скончался на месте.
По факту ведется расследование.
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