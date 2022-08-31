https://news.day.az/society/1491599.html В последние дни в Баку распространена ротавирусная инфекция - минздрав
В последние дни в Баку распространена ротавирусная инфекция - минздрав
"В последние дни в Баку распространена ротавирусная инфекция".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал специалист и эксперт Минздрава, гастроэнтеролог Эмин Мамедов, рассказывая о болезнях желудка.
Он отметил, что основными клиническими симптомами этой инфекции являются сильные боли в животе, рвота и диарея: "Эти лица не должны лечиться антибиотиками, а принимать много жидкости, не использовать молочные продукты и кофеин. Наблюдения показывают, что заболевшие выздоравливают в течение недели".
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