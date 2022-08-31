"В последние дни в Баку распространена ротавирусная инфекция".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал специалист и эксперт Минздрава, гастроэнтеролог Эмин Мамедов, рассказывая о болезнях желудка.

Он отметил, что основными клиническими симптомами этой инфекции являются сильные боли в животе, рвота и диарея: "Эти лица не должны лечиться антибиотиками, а принимать много жидкости, не использовать молочные продукты и кофеин. Наблюдения показывают, что заболевшие выздоравливают в течение недели".