В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 621 случай заражения коронавирусом, 648 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 813437 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 800 127 человек вылечились, 9 805 скончались, число активных больных - 3 505.

За прошедшие сутки проведено 4 032 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 155 246 тестов.