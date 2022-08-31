https://news.day.az/society/1491638.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 621 случай заражения коронавирусом, 648 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 813437 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 800 127 человек вылечились, 9 805 скончались, число активных больных - 3 505.
За прошедшие сутки проведено 4 032 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 155 246 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре