Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 608 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 329, вторую дозу получили 279, бустерную дозу - 866 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 134 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 860 396, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 373 902, вторую дозу получили 4 863 085, бустерную дозу - 3 364 209 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 259 200 человек.