Парковка автомобилей на Сумгайытском железнодорожном вокзале стала платной
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ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) сделало парковку автомобилей на Сумгайытском железнодорожном вокзале платной.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО.

Сообщается, что парковочная зона состоит из двух частей - наземной и подземной. На территории может одновременно находиться до 120 автомобилей: 75 - на наземной парковке и 45 - подземной. Стоимость - 50 гяпиков за 12 часов на наземной стоянке и один манат - подземной.

Платежи осуществляются только специальной картой, которую можно приобрести в кассах АЖД. После 12 часов стоянки дополнительная плата насчитывается за каждые три часа парковки (50 гяпиков - для наземной и один манат - подземной).