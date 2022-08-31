https://news.day.az/society/1491670.html В Азербайджане установлены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими
В Азербайджане установлены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими
В Азербайджане установлены ежемесячные должностные оклады работников государственных органов, не являющихся государственными служащими - регистраторов, контролеров и работающих в хозяйственном секторе.
Как передает Day.Az, в связи с этим принято соответствующее решение Кабинета министров.
Согласно решению, ежемесячные должностные оклады этих работников установлены в следующем размере:
|
Порядковый №
|
Размер ежемесячного должностного оклада
(в манатах)
|
1.
|
В государственных органах высшей категории
|
370
|
2.
|
В государственных органах 1-й категории
|
355
|
3.
|
В государственных органах 2-й и 3-й категорий
|
335
|
4.
|
В государственных органах 4-й и 5-й категорий
|
315
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