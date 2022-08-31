В Азербайджане установлены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими
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В Азербайджане установлены ежемесячные должностные оклады работников государственных органов, не являющихся государственными служащими - регистраторов, контролеров и работающих в хозяйственном секторе.

Как передает Day.Az, в связи с этим принято соответствующее решение Кабинета министров.

Согласно решению, ежемесячные должностные оклады этих работников установлены в следующем размере:

Порядковый №

  

Размер ежемесячного должностного оклада

(в манатах)

1.

В государственных органах высшей категории

370

2.

В государственных органах 1-й категории

355

3.

В государственных органах 2-й и 3-й категорий

335

4.

В государственных органах 4-й и 5-й категорий

315