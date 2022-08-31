В Азербайджане установлены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими

В Азербайджане установлены ежемесячные должностные оклады работников государственных органов, не являющихся государственными служащими - регистраторов, контролеров и работающих в хозяйственном секторе.

Как передает Day.Az, в связи с этим принято соответствующее решение Кабинета министров.

Согласно решению, ежемесячные должностные оклады этих работников установлены в следующем размере: