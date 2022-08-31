В Азербайджане внесены изменения в документ, регламентирующий доступ госорганов к информационным ресурсам
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Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Степень доступа к информационным ресурсам государственных органов в рамках межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы "вход-выход и регистрация", передает Day.Az.

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