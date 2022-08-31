https://news.day.az/society/1491684.html В Азербайджане внесены изменения в документ, регламентирующий доступ госорганов к информационным ресурсам
В Азербайджане внесены изменения в документ, регламентирующий доступ госорганов к информационным ресурсам
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Степень доступа к информационным ресурсам государственных органов в рамках межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы "вход-выход и регистрация", передает Day.Az.
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