В ореховых садах Балакена произошел пожар
В Балакене в принадлежащих населению ореховых садах произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 31 августа в полдень в административном районе села Талалар произошел пожар в ореховых рощах, принадлежащих жителям села.
Для тушения пожара были привлечены две пожарные машины и личный состав Балакенского районного отдела Государственной противопожарной охраны Министерства по Чрезвычайным Ситуациям.
Распространение огня было немедленно предотвращено.
В результате пожара в ореховом саду, принадлежащем трем семьям, общей площадью 3 гектара, сгорели кусты, сухая трава, камыш и несколько ореховых деревьев.
Пострадавших нет.
По факту проводится расследование.
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