В ореховых садах Балакена произошел пожар

В Балакене в принадлежащих населению ореховых садах произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 31 августа в полдень в административном районе села Талалар произошел пожар в ореховых рощах, принадлежащих жителям села.

Для тушения пожара были привлечены две пожарные машины и личный состав Балакенского районного отдела Государственной противопожарной охраны Министерства по Чрезвычайным Ситуациям.

Распространение огня было немедленно предотвращено.

В результате пожара в ореховом саду, принадлежащем трем семьям, общей площадью 3 гектара, сгорели кусты, сухая трава, камыш и несколько ореховых деревьев.

Пострадавших нет.

По факту проводится расследование.