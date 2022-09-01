Сегодня, 1 сентября, независимое агентство международной информации Trend отмечает свое 27-летие.

"Благодаря непосредственному вниманию и заботе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанская пресса вступила в новый этап развития. Значительно укрепился авторитет журналистики, азербайджанских медиа. Как следствие, повысился интерес молодежи к медиа, успешно формируются профессиональные журналистские кадры. Именно благоприятная для всестороннего развития прессы среда, созданная благодаря проводимым под руководством главы государства реформам, стала фундаментом для успешного пути Trend в азербайджанском и международном информационном пространстве", - сказал Day.Az главный редактор агентства Эмин Алиев.

По его словам, за прошедшие почти три десятилетия агентство сделало качественный рывок вперед: сегодня читатели и партнеры Trend получают новости, информацию и аналитические продукты с помощью уникальной цифровой платформы нового поколения, не уступающей аналогичным решениям ведущих деловых СМИ мира.

"Цифровая платформа Trend - уникальный продукт made in Azerbaijan, который АМИ Trend уже активно применяет в стране и экспортирует за рубеж", - добавил он.

По словам Алиева, еще одно из достижений агентства - это работа на конкурентном уровне в медиа-пространстве Ирана, Грузии и стран Центральной Азии: "А после того как в 2010 году Moody's International подтвердило статус Trend как компании с международным уровнем менеджмента, агентство добилось доступа в авторитетнейшие информационные базы и, как результат на сегодняшний день - сотни ежедневных перепечаток новостей агентства в транснациональных медиа. Как следствие, сегодня партнерская сеть АМИ Trend насчитывает десятки авторитетных международных и региональных изданий, в том числе турецкое информагентство Demiroren, медиагруппу "Albayrak", информационные агентства "Синьхуа" (Китай), "УзА" (Узбекистан), "Казинформ" (Казахстан) и другие".

"В то же время, частное независимое агентство Trend учредило несколько дочерних информационных проектов в Европе, в рамках которых уже активно развиваются и находят своего читателя такие ресурсы как, например, Dasfazit.at - информационный портал в Австрии, вступающий в Торгово-промышленную палату этой страны, как полноправный участник, а также NewsGrab.com и Lagazetteaz.fr. Закрепление наших информационных ресурсов на европейском информационном и рекламном рынках позволит более широко представлять и отстаивать интересы нашей страны", - сказал Эмин Алиев.