В Баку женщина попала под поезд

В Гарадагском районе Баку поезд сбил женщину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в поселке Гобустан.

Так, при пересечении железной дороги Набиеву Махбубу Мусахан гызы (1960 г.р.) сбил грузовой поезд. Из-за полученных травм женщина впала в кому.

Пострадавшая госпитализирована в Клинический медицинский центр.

По факту в Управлении полиции на железнодорожном транспорте проводится расследование.