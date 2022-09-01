https://news.day.az/society/1491759.html В Баку женщина попала под поезд
В Баку женщина попала под поезд
В Гарадагском районе Баку поезд сбил женщину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в поселке Гобустан.
Так, при пересечении железной дороги Набиеву Махбубу Мусахан гызы (1960 г.р.) сбил грузовой поезд. Из-за полученных травм женщина впала в кому.
Пострадавшая госпитализирована в Клинический медицинский центр.
По факту в Управлении полиции на железнодорожном транспорте проводится расследование.
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