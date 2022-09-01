https://news.day.az/society/1491799.html В Товузе трагически погиб молодой рыбак
В Товузе трагически погиб молодой рыбак
В Товузе молодого человека ударило током.
Несчастный случай произошел в селе Вахидли, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.
Cообщается, что 20-летний Саадов Мирсалам Шюкюр оглу ловил рыбу на участке реки Ахинджа методом электролова. В это время молодого человека ударило током. В результате М.Саадов скончался на месте.
По факту ведется расследование.
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