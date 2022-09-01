В Товузе трагически погиб молодой рыбак

В Товузе молодого человека ударило током.

Несчастный случай произошел в селе Вахидли, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.

Cообщается, что 20-летний Саадов Мирсалам Шюкюр оглу ловил рыбу на участке реки Ахинджа методом электролова. В это время молодого человека ударило током. В результате М.Саадов скончался на месте.

По факту ведется расследование.