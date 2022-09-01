В график движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку вносятся изменения

В связи с изменением контактной сети на участке Баладжары - Кешля будут внесены временные изменения в расписание электричек, следующих по линии Абшеронской кольцевой железнодорожной дороги.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с 09:00 3 сентября до 19:00 8 сентября в график движения скоростных поездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку, а также Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку будут внесены изменения.