https://news.day.az/society/1491812.html В график движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку вносятся изменения
В график движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку вносятся изменения
В связи с изменением контактной сети на участке Баладжары - Кешля будут внесены временные изменения в расписание электричек, следующих по линии Абшеронской кольцевой железнодорожной дороги.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с 09:00 3 сентября до 19:00 8 сентября в график движения скоростных поездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку, а также Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку будут внесены изменения.
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