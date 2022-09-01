https://news.day.az/society/1491822.html В Баку убит диджей
В Баку убит диджей
В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на объекте общественного питания, расположенном на улице Музаффара Гасанова, между Эльшаном Бабаевым, работающим в ресторане диджеем, и клиентом возник конфликт.
В результате Э.Бабаев получил ножевое ранение.
Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу имени М.Миргасымова.
Сотрудники 29-го отделения Ясамальского РУП провели осмотр места происшествия.
По подозрению в совершении данного деяния задержан один человек.
Расследование продолжается.
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