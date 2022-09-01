В Баку убит диджей

В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на объекте общественного питания, расположенном на улице Музаффара Гасанова, между Эльшаном Бабаевым, работающим в ресторане диджеем, и клиентом возник конфликт.

В результате Э.Бабаев получил ножевое ранение.

Пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу имени М.Миргасымова.

Сотрудники 29-го отделения Ясамальского РУП провели осмотр места происшествия.

По подозрению в совершении данного деяния задержан один человек.

Расследование продолжается.