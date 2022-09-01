В связи с пожаром в Губе привлечен к ответственности один человек.

Как сообщили Day.Az в губинской региональной группе МВД, в ходе расследования, проведенного сотрудниками Губинского РОП, было установлено, что пожар вспыхнул из-за безответственности и неосторожности.

При проведении уборки на своем придворном участке житель района Сахавет Микаилов поджег территорию с сухой травой и в результате огонь распространился на большую территорию, сгорели сухая трава и кустарники на площади 5 соток. При пожаре никто не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники Губинского РОП и Службы пожарной охраны.

Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении С.Микаилова по статье 244-1 Кодекса об административных проступках (поджог посевных участков).