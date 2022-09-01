В Лачине будет налажено водоснабжение всех объектов

До 10 сентября будет налажено водоснабжение всех объектов в Лачине

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

"На этой неделе мы восстановим водоснабжение нескольких объектов в городе Лачин. Постараемся до 10 сентября обеспечить водой все объекты в Лачинском районе", - сказал он.

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