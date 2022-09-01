БТА о стоимости проезда в автобусах

Работники сферы пассажироперевозок выражают свое недовольство и жалуются на финансовые трудности.

"В настоящее время наша компания работает с ежедневным убытком в размере 40 тысяч манатов", - рассказал предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər.

Отмечается, что ситуация после пандемии поставила их в сложное положение и запчасти для автобусов стоят в 2-3 раза дороже:

"Многие автобусы стоят в гараже из-за нужды в ремонте. Финансовое положение не позволяет их отремонтировать. По необходимости ремонтируем 16-17 автобусов и пускаем их на линии. Но наше положение ухудшается день ото дня. Если так будет продолжаться, компания обанкротится", - сообщил еще один предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками.

Руководители транспортных компаний видят выход в повышении цен. Следует отметить, что подобные решения принимает Тарифный совет.

Также отмечается, что в ближайшее время начнется новый учебный год, а значит увеличится и спрос на общественный транспорт.

Пресс-секретарь БТА Маис Агаев заявил, что они проинформированы об этой ситуации. В Агентстве добавили, что разработан новый механизм регулирования этого вопроса, который будет запущен в ближайшее время. Эта модель должна обеспечить финансовую устойчивость компаний.