Новые кадры из освобожденного села Забух

Источник: Агентство международной информации Trend

Сегодня представители местных медиа посетили город Лачин, села Забух и Сус.

В настоящее время инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии занимаются разминированием территорий, военная полиция несет службу в селе Забух.

Съемочная группа Trend TV представляет кадры из села Забух Лачинского района, передает Day.Az.

Отметим, что 26 августа Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Twitter публикацией в связи с Лачином. Глава государства отметил в публикации, что азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин, села Забух и Сус взяты под контроль.