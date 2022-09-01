https://news.day.az/society/1491936.html Сколько вакантных мест в вузах?
Сколько вакантных мест в вузах?
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал количество вакантных мест по группам специальностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, всего осталось 2 451 вакантное место (4,78%).
Количество вакантных мест по специальностям, по которым набрано минимум 150 баллов (во второй попытке минимум 50 баллов) - 285 (2,78%).
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