https://news.day.az/society/1491973.html Сколько зараженных коронавирусом в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 561 случай заражения коронавирусом, 595 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 813 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 800 722 человека вылечились, 9 805 скончались, число активных больных - 3 471.
За прошедшие сутки проведен 4 071 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 159 317 тестов.
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