Сколько зараженных коронавирусом в Азербайджане?

В Азербайджане выявлен еще 561 случай заражения коронавирусом, 595 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 813 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 800 722 человека вылечились, 9 805 скончались, число активных больных - 3 471.

За прошедшие сутки проведен 4 071 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 159 317 тестов.