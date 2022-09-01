Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 290 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 235, вторую дозу получили 184, бустерную дозу - 737 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 137 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 861 686, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 374 137, вторую дозу получили 4 863 269, бустерную дозу - 3 364 943 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 259 337 человек.